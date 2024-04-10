UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yarın saat 19.45'te karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın İstanbul etabı çalışmalarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün müsabaka için Atina'ya hareket edecek.
Fenerbahçe'de bu maçın kamp kadrosu da belli olurken, tedavileri süren Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra Alexander Djiku da kafilede bulunmuyor. Sakatlıklarını atlatan Fred, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder ise kadroda yer aldı.
Sarı-lacivertlilerin 24 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor: " Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Leonardo Bonucci, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Muhammet Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai."
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, kadroyu açıkladı! Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok - Son Dakika
Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Ramazan Bayramı yoğunluğu sebebiyle artan trafik akışını denetlemek amacıyla Bandırma girişindeki kontrol noktasında yapılan denetimlere katıldı. Bayram tatilinin başlaması ile birlikte 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı trafiği, Bandırma'da yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, bayramı sevdikleriyle geçirebilmek için yollara düştü ve Bandırma geçiş güzergahında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Zaman zaman trafik, neredeyse durma noktasına geldi. Bu yoğunluk karşısında Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve daha güvenli bir bayram tatili geçirilmesini temin için denetimlerini artırdı. Kaymakam Engin Aksakal da, denetimlere bizzat katılarak sürücüleri bilgilendirdi ve trafik tedbirlerine uyulmasının önemini vurguladı. Kaymakam Aksakal, sürücülere yönelik olarak yaptığı konuşmada, 'Dokuz günlük Ramazan Bayramı münasebetiyle seyahat edecek vatandaşlarımız, sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız için lütfen emniyet kemerinizi takın. Hız limitlerine ve trafik kurallarına uyun' dedi ve tüm görevli personel ile vatandaşların bayramını kutladı.
Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimlerini artırdı. Sabuncubeli mevkisinde sürücüleri durdurup bilgilendirme yapan polisler, sürücü ve yolculara kolonya ve bayram şekeri ikram etti. Trafik yoğunluğunun arttığı şehirde her 20 kilometreye 1 ekip düşecek şekilde denetim yapan polisler, bayram süresince günde ortalama 240 ekip ve 525 personelle görev yapıyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Yunanistan'a hareket etti. Sarı-lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Atina'ya gitti. Teknik direktör İsmail Kartal ve bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek. Sakatlıkları bulunan Djiku, Yandaş ve King kadroya alınmadı.
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Alexander Djiku yer almazken, sakatlıklarını atlatan Fred, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder kadroda yer aldı.
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