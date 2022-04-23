Fenerbahçe kafilesi Trabzon'dan ayrıldı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 34.'ncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, Trabzon'dan İstanbul'a hareket etti.

Maçın ardından karayolu ile Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Futbolcular Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve kaleci Altay Bayındır taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Bu arada, maçta girdiği pozisyon sonrası sakatlanan ve ayağında kırık tespit edilen Miguel Crespo'nun koltuk değneği ile havalimanına girdiği görüldü.