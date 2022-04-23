Fenerbahçe kafilesi Trabzon'dan ayrıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe kafilesi Trabzon'dan ayrıldı

23.04.2022 03:11

Spor Toto Süper Lig'in 34.'ncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, Trabzon'dan İstanbul'a hareket etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34.'ncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, Trabzon'dan İstanbul'a hareket etti.

Maçın ardından karayolu ile Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Futbolcular Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve kaleci Altay Bayındır taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Bu arada, maçta girdiği pozisyon sonrası sakatlanan ve ayağında kırık tespit edilen Miguel Crespo'nun koltuk değneği ile havalimanına girdiği görüldü.

Fenerbahçe kafilesi Trabzon'dan ayrıldı
Fenerbahçe kafilesi Trabzon'dan ayrıldı
Fenerbahçe kafilesi Trabzon'dan ayrıldı
Fenerbahçe kafilesi Trabzon'dan ayrıldı

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe kafilesi Trabzon'dan ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe kafilesi Trabzon'dan ayrıldı - Son Dakika
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