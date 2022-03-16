Fenerbahçe kalesini koruyacak yeni isim belli oldu! Berke'nin yerine Sinan Bolat gelecek - Son Dakika
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Fenerbahçe kalesini koruyacak yeni isim belli oldu! Berke'nin yerine Sinan Bolat gelecek

16.03.2022 20:46

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan genç kaleci Berke Özer ile sözleşme yenilenmeyecek. Fenerbahçe'de Berke'nin yerine Gent Kulübü'nde forma giyen 33 yaşındaki Sinan Bolat'ı renklerine bağlaması bekleniyor.

Fenerbahçe, Berke Özer ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler performansından memnun kalmadığı genç kalecinin yerine 33 yaşındaki milli kaleci Sinan Bolat'ı transfer etmeyi planlıyor.

SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYECEK

Ajansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Berke Özer'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyecek. Kaledeki forma savaşını canlı tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, genç kalecisi Altay Bayındır'ın forma için mücadele edebileceği güçlü bir isim arayışına girdi. Tecrübeli file bekçilerine yönelen Sarı-lacivertliler, Altay ile ilk 11 savaşına girebilecek bir kalecide karar kıldı.

SİNAN BOLAT TRANSFER EDİLECEK

Berke Özer ile yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe, gelecek sezon Altay Bayındır ile forma savaşına girerek, kaledeki mücadeleyi üst noktalara taşımasını beklediği bir dönem Galatasaray forması da giyen Sinan Bolat'ı transfer edecek. Belçika'nın Gent Kulübü'nde forma giyen 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi, Haziran ayında sona eriyor.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe kalesini koruyacak yeni isim belli oldu! Berke'nin yerine Sinan Bolat gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe kalesini koruyacak yeni isim belli oldu! Berke'nin yerine Sinan Bolat gelecek - Son Dakika
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