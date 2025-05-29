Fenerbahçe Kaptanı Şampiyonluğa İnanıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Kaptanı Şampiyonluğa İnanıyor

Fenerbahçe Kaptanı Şampiyonluğa İnanıyor
29.05.2025 11:13
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Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe'nin Avrupa'da şampiyon olacağına inandığını açıkladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, takımın sezon içerisinde Avrupa şampiyonu olacağına inandığını belirterek, "Hem iyi basketbolla hem coşkuyla, savaşarak, kötü durumdan çıkarak, Avrupa'nın en iyi basketbolunu oynayarak şampiyonluğu hak ettiğimize inanıyorum" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Melih Mahmutoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Euroleague kupasını 2. kez kulübe getirdikleri için mutlu olduklarını aktaran Mahmutoğlu, Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde geçtiğimiz sezona göre takımdaki farklılıkları şu sözlerle paylaştı:

"Hoca o sene takıma yeni gelmişti, takımda bazı şeylerin oturması gerekiyor. Geçen seneye göre bu sene daha fazla tecrübelendi. Daha aç bir takım oldu. Savaşçı bir takım oldu. Bu sene de sezon boyunca, play-off'ta ve Final Four'da göstererek, sonunda da kupaya ulaşarak bunu gösterdi takım."

"Avrupa'nın en iyi basketbolunu oynayarak şampiyonluğu hak ettik"

Sezonun özellikle aralık ayında üst üste yaşanan kayıplar ve o dönemdeki motivasyonla ilgili soruya Mahmutoğlu, "Sezon boyunca inişler-çıkışlar olacaktır ama kötü durumdan iyi duruma geçmek gerçekten büyük takımların yapabileceği bir şey. Biz de bunu başardık, aramızda çok konuştuk; hem hocayla toplantılarda, hem kendi aramızda. Çünkü bu takım şampiyon olacağına inanıyordu. Hem iyi basketbolla hem coşkuyla, savaşarak kötü durumdan çıkarak, Avrupa'nın en iyi basketbolunu oynayarak şampiyonluğu hak ettiğine inanıyorum" yanıtını verdi.

"Türk basketbolu Avrupa seviyesinde çok iyi durumda"

Türk kulüplerinin son yıllarda Avrupa'da aldığı başarılarla alakalı da 35 yaşındaki basketbolcu, "Türk basketbolu artık özellikle Avrupa seviyesinde, çok iyi durumda. Öncellikle biz başlattık ondan sonra A. Efes 2 kere şampiyon olarak, biz tekrardan kupayı aldık. Gerçekten ülkemiz için çok önemli. Bir kere daha bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

"Sezonun en iyi şekilde bitmesi için Türkiye Ligi'ni de kazanmamız gerekiyor"

Basketbol Süper Ligi'nde başlayacak play-off çeyrek final turu ve hedefleri hakkında konuşan Mahmutoğlu, "Çok da vakit yok. Türk Telekom maçına hazırlanacağız. Bizim için sezonun en iyi şekilde bitmesi için onu da almamız gerekiyor. Türkiye Kupası, Euroleague ve Türkiye Ligi. Oraya da iyi başlayıp, sonunda da inşallah kupaya ulaşırız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe, Basketbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kaptanı Şampiyonluğa İnanıyor - Son Dakika

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