Fenerbahçe, Karagümrük'e 2-0 Yenildi

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını ise Bersan Durmaz ve Hüseyin Aylak üstlendi.

Ev sahibi Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadeleye "Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl Yiğit Çınar, Mladenovic, Kravenitter, Bartuğ Elmaz, Serginho, Barış Kalaycı, Larsson, Tiago Çukur" ilk 11'iyle çıktı.

Konuk ekip Fenerbahçe ise "Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Cherif" 11'iyle maça başladı.

15'inci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken top Bartuğ Elmaz'da kaldı. Bartuğ Elmaz'ın penaltı noktasının sağ tarafından sert şutunda top ağlara gitti: 1-0. 27'nci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Levent Mercan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 34'üncü dakikada Fatih Karagümrük'ün Tiago Çukur ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı. 45+1'inci dakikada Fatih Karagümrük ikinci golü buldu. Sağ taraftan Barış Kalaycı'nın kullandığı köşe vuruşunda kale sahasındaki Lichnovsky'nin istediği gibi dokunamadığı top arka direğe açıldı. Arka direkteki Serginho'nun tamamladığı top ağlarla buluştu: 2-0. İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada Tiago Çukur'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Serginho'nun şutunda açıyı kapatan kaleci Mert Günok gole izin vermedi. 71'inci dakikada sağ tarafta topla buluşan Musaba'nın ceza sahasındaki çalımlarının ardından sağ çaprazdan şutu kaleci Grbic'te kaldı. Mücadele Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

TEDESCO CEZASI SEBEBİYLE KULÜBEDE YER ALMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan Samsunspor maçının son anlarında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşmüştü. 40 yaşındaki teknik adam cezasını Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında çekti ve kulübede yer alamadı. Bu maçta Tedesco'nun yerine yardımcı antrenör Zeki Murat Göle görev yaptı.