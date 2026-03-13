Fenerbahçe, Karagümrük'e 2-0 Yenildi

(İSTANBUL)- Fenerbahçe Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Mısırlı.Com.Tr Fatih Karagümrük ile Fenerhabçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Mehmet Türkmen'in yönettiği maçı Fatih Karagümrük 2-0 kazandı.
Ev sahibi Fatih karagümrük'e, Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Bartuğ Elmaz ve 45artı1. dakikada Serginho kaydetti.
