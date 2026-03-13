Fenerbahçe, Karagümrük'e Yenildi

13.03.2026 22:14
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 2-0 kaybederek son 4 maçında 7 puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Bu sezon ligde ilk yenilgisini alan sarı-lacivertliler zirve yarışında puan kaybı yaşadı. Ligde lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, haftayı 57 puanda kapatırken, rakibinin yarın kazanması halinde puan farkı 7'ye yükselecek.

Geçtiğimiz hafta sahasında Samsunspor'u mağlup ederek 2 hafta sonra galibiyete ulaşan sarı-lacivertliler, son 4 maçında puan kaybı yaşadı. Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberliklerinin ardından bugün de Karagümrük'e yenilmesiyle bu süreçte 7 puan kaybetti.

Son sırada yer alan kırmızı-siyahlılar ise puanını 17'ye çıkardı.

Bartuğ, ilk golünü Fenerbahçe'ye attı

Fenerbahçe'den kiralık olarak Fatih Karagümrük'te oynayan Bartuğ Elmaz, karşılaşmanın ilk golünü attı. Bartuğ, Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Sivasspor ve Fatih Karagümrük formalarıyla mücadele ederken ilk kez golle tanıştı.

Bartuğ Elmaz, bu sezon ise Fenerbahçe ile 5, Karagümrük formasıyla 8 maçta formayı terletti.

Devre arasında hücuma 3 takviye

Fenerbahçe, rakibi karşısında ilk yarı pozisyon üretmekte zorlanırken, kalesinde ise 15 ve 45. dakikalarda 2 gol gördü. İkinci yarı öncesi sarı-lacivertliler 4 değişiklik yaptı. Kanat oyuncuları Nene ve Musaba ile birlikte Marco Asensio, oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyun üstünlüğünü eline alan Fenerbahçe, girdiği pozisyonları değerlendiremedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

