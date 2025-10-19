Fenerbahçe, Karagümrük\'ü 2-1 Yendi

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, rakibine karşı üst üste 5. galibiyeti elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. İstanbul temsilcisine karşı son 15 lig maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler, son maçlarda ise seri yakaladı. Kanarya, ligde rakibiyle oynadığı son 5 mücadelede hanesine 3'er puan yazdırdı.

Fenerbahçe, söz konusu 5 karşılaşmada 13 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Karagümrük, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 65 yıl önce 12 Kasım 1959'da 2-0'lık skorla aldı. - İSTANBUL