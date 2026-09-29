Fenerbahçe, kariyerini noktalayan Jan Vesely\'ye Bayern Münih maçı öncesi veda etti

Profesyonel basketbol kariyerini noktalandıran Çekyalı sporcu Jan Vesely için Fenerbahçe- Bayern Münih maçı öncesi özel veda seremonisi düzenlendi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Jan Vesely, emekli oldu. Euroleague 2. haftasında Fenerbahçe - Bayern Münih maçı öncesi sarı-lacivertliler, Çekyalı oyuncu için veda seremonisi düzenledi. Müsabakadan önce Vesely'nin emekliliği için özel tasarlanan forma Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Derya Yannier ve Takım Menajeri Cenk Renda tarafından kendisine takdim edildi.

Vesely'nin Fenerbahçe formasıyla beraber oynadığı sporcuların kendisine mesaj gönderdiği video da dev ekranda izletildi. Sarı-lacivertli taraftarlar da Çekyalı oyuncu için özel bestelenen "Jan Vesely, uçalım Vesely, smacı basmadan duramıyorum" tezahüratıyla Vesely'ye veda etti.

2014-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Jan Vesely, bir Euroleague şampiyonluğu ve 4 Türkiye Ligi şampiyonluğu kazandı. Başarılı oyuncu ayrıca 2019 yılında Euroleague MVP'si seçildi.