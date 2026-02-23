Fenerbahçe Kasımpaşa ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Fenerbahçe Kasımpaşa ile Berabere Kaldı

23.02.2026 22:26
Fenerbahçe, 90+11. dakikada yediği golle Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak fırsat tepti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yolunda büyük fırsat tepti.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda baskılı bir oyun ortaya koyamadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda baskılı bir performans sergileyen ve oyunu rakip yarı alana yıkan sarı-lacivertliler, uzun süre baskıyı skora dönüştüremedi. Maçın 90+5. dakikasında Marco Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 90+11. dakikada Jim Allevinah'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada 2 puan kaybetti ve puanını 53'e çıkararak zirveyle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Asensio, kariyer rekorunu kırdı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, kariyer rekorunu kırdı.

Sezon başından beri göz kamaştırıcı bir performansa imza atan Asensio, kariyerinde daha önce en çok gol kaydettiği sezonu 2021-2022 sezonunda Real Madrid formasıyla 10 gol atarak yaşamıştı.

Asensio, Kasımpaşa ağlarına 90+5. dakikada attığı golle bu sezonki 11. golüne ulaşarak rekorunu kırdı.

Sakatlanan Çağlar, maçı tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 23. dakikasında sağ üst arka adalesini tutan Çağlar, teknik heyete bakarak değişiklik istedi.

Maça bir süre devam eden Çağlar için 25. dakikada saha içinde tedavi uygulandı.

Tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen tecrübeli savunmacı, 27. dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.

Oosterwolde sakatlanarak çıktı

Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Jayden Oosterwolde, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 25 ve 28. dakikalarında kasık bölgesini tutarak değişiklik işaret eden Oosterwolde, bir süre daha kendini iyi hissederek oyuna devam etti.

Maçın 38. dakikasında oyuna devam edemeyen ve kendini yere bırakan Oosterwolde, 40. dakikada yerini N'Golo Kante'ye bıraktı.

Kaynak: AA

