Fenerbahçe-Kasımpaşa: İlk Yarı 0-0

23.02.2026 21:05
Trendyol Süper Lig 23. haftasında Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ilk yarıda golsüz berabere tamamlandı.

Stat: Chobani

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar Söyüncü (Dk. 27 Yiğit Efe Demir), Oosterwolde (Dk. 40 Kante), Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba, Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Arous, Opoku, Frimpong, Baldursson, Diabate, İrfan Can Kahveci, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk Tosun

Sarı kartlar: Dk. 38 Diabate, Dk. 41 Baldursson, Dk. 42 Frimpong (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

14. dakikada Asensio'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Musaba'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

15. dakikada Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Benedyczak'ın derin pasında savunmanın arkasına sarkan Diabate, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Ederson son anda topu kornere çeldi.

20. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerine ortasında Asensio şutunu çekti, kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

45+1. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Nene'nin pasında topla buluşan Musaba, soldan ceza sahasına giren Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol oyuncunun çaprazdan şutunda kaleci Gianniotis topu son anda kornere tokatladı.

45+3. dakikada Kante'den topu kapan Cenk Tosun, soldan atağa katılan Diabate'le pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ederson köşeye giden topu uzanarak kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

