Fenerbahçe Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL
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