Fenerbahçe Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht ile oynanan maça ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk programlarının ardından futbolcular pas ve şut çalışırken, idman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.