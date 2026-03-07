Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ardından yasal işlem başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ardından yasal işlem başlattı

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ardından yasal işlem başlattı
07.03.2026 15:40  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ardından yasal işlem başlattı
Haber Videosu

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından futbolculara hakaret ettiği belirlenen 5 taraftar hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Kulüp ayrıca söz konusu kişilere bilet yasağı getirdi ve kombine kartlarını iptal etti.

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan bir olayla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolculara hakaret ettiği tespit edilen 5 taraftar hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa maçının ardından futbolcular soyunma odasına giderken Fenerium Alt D Blok merdivenlerinde bulunan bazı taraftarların oyunculara hakaret ettiği belirlendi.

Stat güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda söz konusu eylemlerde bulunan 5 kişinin kimliği tespit edildi. Ayrıca bazı kişilerin biletleri farklı bloklara ait olmasına rağmen ilgili alana geçtiği de kulüp tarafından doğrulandı.

BİLET VE KOMBİNE YAPTIRIMI

Fenerbahçe yönetimi, hakaret ettiği belirlenen kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Bunun yanı sıra bu kişilere sezon sonuna kadar bilet satılmayacağı, kombine sahibi olanların ise kombinelerinin iptal edileceği bildirildi.

Kulüp açıklamasında benzer davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanırken sürecin titizlikle takip edileceği ifade edildi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ardından yasal işlem başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır
İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi Hastaneye kaldırıldı İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı
Mide bulandıran olay Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
Trump-Messi buluşmasında yeni detay Kullanıcılar ikiye bölündü Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü
Devrim Özkan’dan bomba derbi tahmini Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

15:37
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
15:27
Geleni geçeni eziyorlar Bu takım adım adım değil koşarak Süper Lig’e geliyor
Geleni geçeni eziyorlar! Bu takım adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyor
15:12
Trump’ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları’ndan jet açıklama
Trump'ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları'ndan jet açıklama
14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
14:19
Gaf mı itiraf mı Trump’ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
Gaf mı itiraf mı? Trump'ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 15:58:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ardından yasal işlem başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.