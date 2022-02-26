Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

26.02.2022 20:29
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27'nci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27'nci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. İdmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla sona erdi. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak günü bireysel çalışmalar eşliğinde geçirdi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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