Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek rakibine karşı oynadığı son 9 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 3 puana uzandı. Bu sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe, bugünkü galibiyetle birlikte bu seriyi ligde 7 maça taşıdı. 2020-2021 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda mavi-beyazlılara üstünlük kuran Fenerbahçe, İstanbul ekibine karşı 9 maçlık galibiyet serisi elde ederken, bu süreçte 30 gol üretti.
Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak Haziran 2020'de sahasında 2-0 mağlup etti. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gedik, kendisinin ağzından çıkmış gibi ortaya atılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Lob'in International tarafından düzenlenen ve Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından desteklenen 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını gündeme taşımak için İstanbul'da gerçekleşti.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin son dakikada penaltıdan attığı golle Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızıların paylaşımında, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar" ifadeleri yer aldı.
Muş Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Feyat Asya, 31 Mart yerel seçimleri için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yeni dönemde hayata geçirmeyi hedeflediği yeni projelerini kamuoyu ile paylaştı.
Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mert Hakan Yandaş ve penaltıdan Batshuayi attı.
Fenerbahçe'nin 1-0 geride olduğu Kasımpaşa maçında Mert Hakan Yandaş, inanılmaz bir frikik golü atarak takımını maça ortak etti. Yandaş'ın golü sarı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta 45. dakikada Dzeko'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu karar futbolseverleri ikiye böldü ve tartışmaları beraberinde getirdi.
AK Parti'den aday gösterilmeyince Yeniden Refah Partisi'ne geçen Samsun'un Tekkeköy İlçe Belediye Başkanı ve Adayı Hasan Togar'ın bulunduğu aracın camı kırıldı, seçim pankartı kurşunlandı. Togar, "Bu ilçeyi kimsenin geçmişe döndürmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
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