Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı mağlup ederek yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı mağlup ederek yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı

Fenerbahçe, Kasımpaşa\'yı mağlup ederek yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı. Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi'nin golleriyle galibiyete ulaşan Fenerbahçe, puanını 70'e yükseltti. Trabzonspor mağlubiyetinin ardından oynadığı 16 maçı da kaybetmeyen Fenerbahçe, bu süreçte 12 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bir sonraki hafta Hatayspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, formunu sürdürmeye çalışacak.

24.02.2024 21:12
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Süper Lig'de evinde karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü maçta Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-1'lik galibiyete ulaşırken, puanını 70'e yükseltti. Ligin 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 16 maçı kaybetmedi. Bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, ligde bir sonraki hafta Hatayspor'a konuk olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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