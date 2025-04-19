Fenerbahçe-Kayserispor Maçı Öncesi İstatistikler - Son Dakika
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Fenerbahçe-Kayserispor Maçı Öncesi İstatistikler

Fenerbahçe, Kayserispor ile 48. kez karşılaşacak. Kadıköy'de 23 maçta 18 galibiyet elde etti.

19.04.2025 11:17
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın mücadele edecek Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 47 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibini 30 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti.

İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 107 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.

Kadıköy'de 24. maç

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de 24. lig mücadelelerine çıkacak.

Daha önce burada oynanan 23 müsabakada Fenerbahçe 18 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik yaşadı ve sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı.

Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 64 gol atarken, konuk ekip 25 kez fileleri havalandırdı.

Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibini 6-2 mağlup etmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Kayserispor Maçı Öncesi İstatistikler - Son Dakika

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