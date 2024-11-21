Fenerbahçe, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda çalışmayla başladı.
Oyuncular, daha sonra ısınma ve çabukluk çalışmaları yapıp pas uygulamalarıyla idmanı sürdürdü.
Fenerbahçe'de günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli takım, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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