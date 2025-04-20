Fenerbahçe-Kayserispor maçından notlar - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe-Kayserispor maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Net Global Sivasspor maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

20.04.2025 19:25
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Net Global Sivasspor maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmada, Sivas deplasmanında şans verdiği Çağlar Söyüncü ve Edin Dzeko'nun yerine Diego Carlos ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü. Dzeko ve Çağlar, Kayserispor müsabakasına kulübede başladı.

Bellona Kayserispor karşısında kalede Dominik Livakovic'e şans veren Mourinho, savunmada ise Bright Osayi-Samuel, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Mert Müldür'e formayı verdi.

Orta sahayı Fred, Szymanski, Tadic ve Allan Saint-Maximin dörtlüsünden oluşturan Portekizli çalıştırıcı, hücum hattında ise Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'yi oynattı.

Fenerbahçe'de yedek kulübesi Erfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Edin Dzeko ve Cenk Tosun'dan oluştu.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Bellona Kayserispor mücadelesinde 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Enfeksiyon sebebiyle tedavisine hastanede devam edilen Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra ağrıları bulunan Sofyan Amrabat, Bellona Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı.

Bu isimlerin yanı sıra, savunma oyuncusu Alexander Djiku da yabancı kontenjanı sebebiyle takımını yalnız bıraktı.

Diego Carlos 10 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı savunmacı Diego Carlos, Bellona Kayserispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarken, 10 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile 5 Şubat'ta oynanan müsabakada oyuna sonradan dahil olup 6 dakika sahada kalan Carlos, sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Yaşadığı sakatlığın ardından 2'si Ziraat Türkiye Kupası, 8'i ise Trendyol Süper Lig olmak üzere 10 maçta takımını yalnız bırakan Diego Carlos, Bellona Kayserispor müsabakasıyla formasına yeniden kavuştu.

Youssef En-Nesyri 2 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, ligde 2 maç sonra ilk 11'e döndü.

Sarı-lacivertli ekibin Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı müsabakada ilk 11'de sahaya çıkan Youssef En Nesryi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray derbisinde de Mourinho'nun ilk 11'de tercih ettiği isim olmuştu.

Trabzonspor mücadelesinde süre almayan, Net Global Sivasspor karşılaşmasında ise oyuna sonradan dahil olup 9 dakika sahada kalan Youssef En-Nesyri, Bellona Kayserispor karşısında yeniden 11'e döndü.

Futbolculara seremonide şehit çocukları eşlik etti

Fenerbahçe-Bellona Kayserispor müsabakası öncesinde gerçekleştirilen seremonide şehit çocukları yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle, asker, polis ve 15 Temmuz şehitlerinin çocuklarını maç seremonisinde ağırladı.

Her iki takım futbolcuları da çocuklarla yakından ilgilenirken, Fenerbahçeli futbolcu Fred, seremoniye birlikte çıktığı çocuğu kucağında taşırken birlikte Türk bayrağı salladı.

Şehit çocuklarının bazıları sahaya Fenerbahçe formasıyla çıkarken, bazıları da ay-yıldızlı tişörtlerle seremonide yer aldı.

Maç öncesinde stadyumdaki futbolcu anonsları da çocuklar tarafından yapıldı. Stadyumu dolduran taraftarlar, esame listesini okuyan çocukları uzun süre alkışladı.

Werner Lorant için saygı duruşu

Bugün vefat eden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant için maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

2002 yılında sarı-lacivertli takımın başına geçen Alman teknik adam, Türkiye'de Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'yı da çalıştırmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Kayserispor maçından notlar - Son Dakika

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