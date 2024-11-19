Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dayanıklılık koşularıyla sürdürdükleri antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Kayserispor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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