Fenerbahçe Kayserispor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
Fenerbahçe Kayserispor'u 4-0 Yendi

12.04.2026 12:19
Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenerek puanını 66'ya çıkardı, liderle farkı 1'e indirdi.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 66 yapan sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirdi.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Zecorner Kayserispor'a konuk oldu. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Samet Çiçek üstlendi.

Fenerbahçe, 45+1'inci dakikada Ngolo Kante, 60 ile 87'nci dakikada Anderson Talisca ve 62'nci dakikada Dorgeles Nene'nin golleriyle rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Puanını 66 yapan sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile olan puan farkını 1'e düşürdü.

ANDERSON TALISCA, 23'ÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, Kayserispor deplasmanında attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı. Talisca, Kayseri deplasmanındaki golleriyle sarı-lacivertli formayla bu sezonki gol sayısını 23'e yükseltti. Takımın en golcü futbolcusu konumundaki Talisca'nın geride kalan maçlarda 5 tane de asist katkısı var.

SKRINIAR 45 DAKİKA OYNADI

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıktan döndükten sonra Beşiktaş karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Milan Skriniar, Kayserispor maçına da 11'de başladı. Henüz 90 dakika sahada kalacak kadar hazır olmayan ve Beşiktaş derbisinde de fedakarlık yaparak 90 dakika oynayan Skriniar, Kayserispor karşısında ikinci yarıda da devam ederse sakatlığı için ciddi bir risk olacağı için devrede oyundan çıktı. Skriniar'ın yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu. Maç sonunda ise teknik direktör Domenico Tedesco, Milan Skriniar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor" dedi.

DORGELES NENE'DEN 10 GOL, 11 ASİST

Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, sarı lacivertli formayla skor katkısı yapmaya devam ediyor. Kayserispor deplasmanında takımının 3'üncü golünü atan Nene, gol sayısını 11'e yükseltti. 10 tane de asist katkısı bulunan 23 yaşındaki futbolcu, 21 gole direkt olarak etki etti.

OOSTERWOLDE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcusu Jayden Oosterwolde, Kayserispor karşılaşmasının 26'ncı dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Oosterwolde, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kayserispor'u 4-0 Yendi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 14:03:17.
SON DAKİKA: Fenerbahçe Kayserispor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
