Fenerbahçe'den Kim Min-Jae açıklaması

Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın oyuncularından Min-Jae Kim'in transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Spor, Son Dakika
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