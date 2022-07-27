Fenerbahçe'den Kim Min-Jae açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, " Futbol Takımımızın oyuncularından Min-Jae Kim'in transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Fenerbahçe , Kim Min-Jae'nin transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Kaynak: DHA

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