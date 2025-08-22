Fenerbahçe Kocaelispor ile 16 Yıl Sonra Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek. İki takım, ligde 16 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, yarın oynanacak maçı kazanarak ligde ilk galibiyetini elde etmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki eleme müsabakaları nedeniyle ligde sadece 1 maça çıkarken, deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı. Yeşil-siyahlılar ise Trabzonspor ve Samsunspor'a karşı mağlubiyet yaşadı.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile mücadele edeb Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de ilk galibiyetine taraftarı önünde ulaşmak istiyor.

Süper Lig'de 41. randevu

Süper Lig'e 16 yıl sonra çıkan Kocaelispor, Fenerbahçe'ye 41. kez rakip olacak. İki ekip arasında lig tarihinde oynanan 40 müsabakada sarı-lacivertliler 20 galibiyet elde ederken, yeşil-siyahlılar da 7 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 71 golüne, Kocaelispor 32 golle karşılık verdi.

Son 10 maç

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler, 6 kez kazandı. 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Yeşil-siyahlılar, rakibine karşı son galibiyeti 27 Mart 1998'de evinde oynadığı maçta 2-1'lik skorla elde etti.

Kanarya, rekabette en farklı galibiyetleri 2 kez 5-1, 4 kez de 4-0'lık skorlarla aldı. Taraflar arasındaki en gollü müsabaka 27 Aralık 1981'de İsmet Paşa Stadı'nda Fenerbahçe'nin kazandığı 4-3'lük maç olarak kayıtlara geçti.

Mourinho ile Selçuk İnan 4. kez

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 4. kez rakip olacak. Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'nın başında olan Selçuk İnan, 2'si Trendyol Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 maçta Portekizli teknik adamla karşılaştı. Fenerbahçe, ligdeki maçları aynı skorla (3-1) kazanırken, kupada da 4 gollü galibiyet elde etti.

Mehmet Türkmen düdük çalacak

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ile Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak. - İSTANBUL