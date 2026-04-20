Fenerbahçe Konyaspor Maçına Hazır

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Sarı-lacivertli kafile, akşam özel uçakla Konya'ya gidecek.