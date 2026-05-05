Fenerbahçe Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda core çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Sahada ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas yapan futbolcuların, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
