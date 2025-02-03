Fenerbahçe Kros Takımı Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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Fenerbahçe Kros Takımı Avrupa Şampiyonu

Fenerbahçe Kros Takımı Avrupa Şampiyonu

Fenerbahçe Kros Takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazanarak büyük başarı elde etti. Ferdi yarışlarda da 1 altın ve 2 gümüş madalya ile kürsüde yer aldı.

03.02.2025 18:38  Güncelleme: 18:39
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FENERBAHÇE Kros Takımı, Portekiz'in Albuferia şehrinde yapılan Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda takımlarda 2 altın bir bronz madalya kazanarak kürsüye çıktı. Fenerbahçeli atletler ferdide ise 1 altın 2 gümüş madalya kazandılar.

Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi Fenerbahçe ve Batman Petrolspor takımları temsil etti. Batman Petrolspor'un dereceye giremediği şampiyonada Fenerbahçe Kros Takımı, takımlarda U20 Kızlar ve U20 erkeklerde altın, büyük kadınlarda ise bronz madalya kazandı. Ferdi yarışlarda ise Fenerbahçe'den Edibe Yağız gümüş, Ali Tunç altın ve Bahar Yıldırım ise gümüş madalya kazanan isimler oldular.

U20 kızlarda 5530 metre yarışında 46 atlet, 14 takım yarıştı. Fenerbahçe takım sıralamasında 18 puan toplayarak altın madalya kazandı. Ferdi yarışlarda ise Edibe Yağız 1'inci olurken, takım şampiyonluğunda Havva Efe, Viyan Adar ve Elif Akçiçek sıralamada aldıkları puanlarda takım şampiyonluğuna katkıda bulunan isimler oldular.

U20 erkekler 5530 metre yarışında ise 84 atlet ve 22 takım mücadele etti. Fenerbahçe takım sıralamasında 13 puan toplayarak altın madalya kazandı. Ferdi yarışlarda Ali Tunç altın madalya kazanırken Kıyasettin Kaya, Azat Özkan ve Ümre Azat Seyitoğlu topladıkları puanlarla takımlarda Fenerbahçe'yi kürsünün en üstüne taşıdılar.

Büyük kadınlar 9130 metrede ise 67 atlet ve 15 takım yarıştı. Büyük kadınlarda ise Fenerbahçe kros takımında Bahar Yıldırım bronz madalya kazanırken, Sümeyye Erol, Dilek Öztürk ve Derya Kunur takım sıralamasına katkıda bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Kros Takımı Avrupa Şampiyonu - Son Dakika

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