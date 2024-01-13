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Fenerbahçe, Krunic'i kiraladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Krunic'i kiraladı

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Milan'ın Borna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Milan'dan Rade Krunic'i satın alma opsiyonu ile kiralayan Fenerbahçe, 30 yaşındaki oyuncuyu ligde 10 maçta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta forma giydirdi.

Fenerbahçe, Krunic\'i kiraladı
13.01.2024 - 20:04,  Güncelleme: 20:05
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- Fenerbahçe, Krunic'i kiraladı

İSTANBUL - Fenerbahçe, İtalyan ekibi Milan'ın Borna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'i satın alma opsiyonu ile kiralık olarak renklerine bağladı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu İtalyan ekibiyle bu sezon ligde 10, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maça çıktı.

Kaynak: İHA
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