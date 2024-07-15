Fenerbahçe Kulübü 15 Temmuz'u Anma Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Kulübü 15 Temmuz'u Anma Mesajı Yayımladı

Fenerbahçe Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda, 3 Temmuz sürecine dikkat çekilerek, camianın mücadelesinin her geçen gün anlam kazandığı vurgulandı. Darbe girişiminin aşıldığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin hedef olduğu ifade edildi. Kulübün bu yapıya karşı mücadele ettiği ve aynı duruşu sergilemekten geri durmayacağı vurgulandı. Türk futbolunun temizlenmesi gerekliliği de hatırlatıldı.

15.07.2024 11:12
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Fenerbahçe Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda 3 Temmuz sürecine dikkat çekilerek, "Camiamızın verdiği o eşsiz mücadelenin her geçen gün daha da anlam kazandığını, gerektiğinde aynı duruşu sergilemekten geri durmayacağımızı vurguluyoruz." denildi.

Darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, devletin ve milletin birlik beraberliğiyle aşıldığının belirtildiği açıklamaya şöyle devam edildi:

"Kadınıyla erkeğiyle, 7'den 70'e her bireyi ve kurumuyla devletimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna destansı mücadele gösterenlere minnet ve şükranlarımızı sunuyor; vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. 15 Temmuz'da ülkemizi ele geçirmeye teşebbüs eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saldıran, Cumhurbaşkanı'mızı ve ailesini hedef alan bu örgüt; geçmişte Türk futbolunu da hedefine almış, 3 Temmuz 2011'de kurduğu kumpas ile Fenerbahçe'mize saldırmıştır. Ancak pek çok kurum ve kişiye kurduğu kumpaslarda başarılı olan örgüt, sarı lacivert duvarı aşamamıştır. Kulübümüz, bu karanlık örgüte hiçbir değerini teslim etmemiş, bu kirli yapıyla başkanı, yöneticisi, sporcusu ve taraftarıyla birlikte topyekün mücadele ederek ülkemizde bu yapıya karşı isyanı ilk başlatan olmuştur. Bugün bu gerçeği bir kez daha hatırlatma gereği duyuyor; camiamızın verdiği o eşsiz mücadelenin her geçen gün daha da anlam kazandığını, gerektiğinde aynı duruşu sergilemekten geri durmayacağımızı vurguluyoruz."

Fenerbahçe'nin bazı güçlerin hedefinde olduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde bir kez daha altını çizerek söylüyoruz ki; büyük Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu asil değerlerle Atatürk'ün izinde ilelebet yaşayacak, FETÖ ve benzeri örgütlere hiçbir zaman teslim olmayacaktır. Bugün de, kendisine atılan iftiralar ve yapılan algı çalışmaları ile hala bazı güçlerin hedefinde olan Fenerbahçe, doğru bildiklerinden, ilkelerinden ve değerlerinden taviz vermeden mücadelesine devam edecektir. Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'miz her zaman kıymetli vatanı ve milleti için var gücüyle çalışmaya, ay yıldızlı bayrağı dünyanın her yerinde gururla temsil etmeye devam edecektir. Bugün bu hain örgüt ve yapının kalıntılarının türlü mecra ve kurumlarda mevcudiyetini sürdürme gayretlerini ne yazık ki görüyor ve yaşıyoruz. Bu bağlamda Türk futbolu içinde var olma ve futbol üzerinden kaos yaratarak toplumu kutuplaştırma yönünde risk ve tehlikeleri taşıyan çaba ve eylemlere müdahale edilmemesini de büyük endişe ve üzüntü ile izliyoruz. Ülkemizi 15 Temmuz'a sürükleyen olayların yaşanmaması için aynı hataların içine düşülmemesini; FETÖ ve benzeri oluşumların, Türk futbolu başta olmak üzere tüm kurumlardan geri dönüşü olmayacak şekilde temizlenmesi gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Şehitlerimizin anısına sonsuz saygıyla…"

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü 15 Temmuz'u Anma Mesajı Yayımladı - Son Dakika

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