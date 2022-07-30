Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ülker Stadı 'nda düzenlenen ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu törende, 29 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Ülker Stadı, Fenerbahçe, Flamengo, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladı - Son Dakika

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