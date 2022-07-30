Fenerbahçe, Henrique'yi bir yıllığına kiraladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Henrique'yi bir yıllığına kiraladı

30.07.2022 08:54
Fenerbahçe, Henrique'yi bir yıllığına kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Flamengo'da forma giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Flamengo'da forma giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi 1 yıllığına kiraladı.Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Gustavo Henrique'ye  'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz."


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Flamengo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Henrique'yi bir yıllığına kiraladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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