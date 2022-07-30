Fenerbahçe, Henrique'yi bir yıllığına kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Flamengo'da forma giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle;"Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi 1 yıllığına kiraladı.Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.
Gustavo Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz."
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