Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kullandığı "sazan" kelimesi sosyal medyayı ikiye böldü!

Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-lacivertli kulübün genç taraftarları için kullandığı "Sazan" kelimesi sosyal medyada geniş yankı buldu.

"GENÇLER LÜTFEN KENDİLERİNİ SORGULASIN"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Genç taraftarlarımıza sesleniyorum. Çok çabuk sazan gibi davranıyorsunuz. Ya düşünebiliyor musunuz hocayı bile tartışıyorlar şu anda. Kaosa sürüklenmeye acayip müsait bir camia olduk. Gençler lütfen kendilerini sorgulasın." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Birçok taraftar, Ali Koç'un söylediklerine hak verirken bazı taraftarlar da "Sazan" ifadesine tepki gösterdi. Konuya ilişkin sosyal medyada sarı-lacivertliler yüzlerce paylaşım yaptı.