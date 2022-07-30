Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kullandığı "sazan" kelimesi sosyal medyayı ikiye böldü! - Son Dakika
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Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kullandığı "sazan" kelimesi sosyal medyayı ikiye böldü!

30.07.2022 17:37
Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kullandığı "sazan" kelimesi sosyal medyayı ikiye böldü!

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşma yapan Başkan Ali Koç'un genç taraftarlar için kullandığı "Sazan" kelimesi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Açıklamasında "Genç taraftarlarımıza sesleniyorum. Çok çabuk sazan gibi davranıyorsunuz." diyen Koç'a birçok Fenerbahçe taraftarının hak verdiği görülürken, bazı taraftarlar da bu ifadeyi doğru bulmadığını ifade etti.

Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-lacivertli kulübün genç taraftarları için kullandığı "Sazan" kelimesi sosyal medyada geniş yankı buldu.

"GENÇLER LÜTFEN KENDİLERİNİ SORGULASIN"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Genç taraftarlarımıza sesleniyorum. Çok çabuk sazan gibi davranıyorsunuz. Ya düşünebiliyor musunuz hocayı bile tartışıyorlar şu anda. Kaosa sürüklenmeye acayip müsait bir camia olduk. Gençler lütfen kendilerini sorgulasın." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kürsüden kullandığı kelime olay oldu
Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kürsüden kullandığı kelime olay oldu
Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kürsüden kullandığı kelime olay oldu
Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kürsüden kullandığı kelime olay oldu

TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Birçok taraftar, Ali Koç'un söylediklerine hak verirken bazı taraftarlar da "Sazan" ifadesine tepki gösterdi. Konuya ilişkin sosyal medyada sarı-lacivertliler yüzlerce paylaşım yaptı.

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Son Dakika Spor Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kullandığı 'sazan' kelimesi sosyal medyayı ikiye böldü! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kullandığı "sazan" kelimesi sosyal medyayı ikiye böldü! - Son Dakika
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