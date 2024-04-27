Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu Seçildi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı\'na Şekip Mosturoğlu Seçildi

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda Şekip Mosturoğlu, 1177 oy alarak Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçildi. Diğer adaylardan Sevil Becan 265, Nihat Tokat ise 87 oy aldı. Şekip Mosturoğlu'nun ekibinde görev dağılımı ise Şekip Mosturoğlu (Başkan), Hakkı Kurtuluş (Başkan Vekili), Levent Hataylı (Sekreter), Elizabet Uğurlu ve Çağlar Özdemir (Sayman) olarak belirlendi.

27.04.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda 12 sandıkta toplamda 1529 geçerli oy kullanıldı.

Söz konusu oyların 1177'sini alan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçildi.

Diğer adaylardan Sevil Becan 265, Nihat Tokat ise 87 oy aldı.

Şekip Mosturoğlu'nun ekibinde görev dağılımı şöyle:

Şekip Mosturoğlu (Başkan), Hakkı Kurtuluş (Başkan Vekili), Levent Hataylı (Sekreter), Elizabet Uğurlu ve Çağlar Özdemir (Sayman).

Kaynak: AA

Faruk Ilgaz Tesisleri, Şekip Mosturoğlu, Faruk Ilgaz, Fenerbahçe, Tokat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim ikinci tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
14:27 Esnafa KDV denetimi Ekipler tek tek inceledi Esnafa KDV denetimi! Ekipler tek tek inceledi
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:41 Trabzonsporlu Enis Destan’a 3 maç ceza Trabzonsporlu Enis Destan'a 3 maç ceza
15:55 Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Verdiği yanıt da bomba Ali Koç’a sorulan soru Divan Kurulu’na damga vurdu Verdiği yanıt da bomba! Ali Koç'a sorulan soru Divan Kurulu'na damga vurdu
14:43 Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu’nu da isyan ettirdi Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu'nu da isyan ettirdi
14:35 AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde
14:12 Asgari ücrete ara zam olacak mı Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 17:45:25. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement