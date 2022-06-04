Fenerbahçe Başkanı Koç: "Benim kulüpten bir kuruş alacağım yoktur"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Benim kulüpten bir kuruş alacağım yoktur. Bir daha bunu gündeme getirmeyin." dedi.

Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısında üyelerin konuşmalarına cevap verdi.

Yönetimin üyeleri yeteri kadar arkasında hissetmediğini dile getiren Koç, "İçinde bulunduğumuz futbol iklimi ve bir şehrin odağında dönen futbol yapılanmasını haykırırken Fenerbahçe camiasının kılını kıpırdatmaması olamaz. 'Başarısızlıklarını örtmeye çalışıyor' deniyor, bakın gidişat iyi değil. Kamu kuruluşlarını onlarca yıl sabırla bekleyen, devleti ele geçirmek için hamleler yapan, son yıllarda hızı artan bir olguyla acı şekilde önce biz sonra devlet olarak karşılaştık. Sizler içinde bulunduğumuz durumun öneminin farkında olmazsanız, yönetim kurulu bir yere kadar mücadele verir." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör İsmail Kartal'a duygusal şekilde veda ettiklerini vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz finansal şartları şeffaf şekilde sizlere anlatmaya çalıştık. Bazı üyelerimiz de mesai harcayıp buraya çıkıp konuşma yaptı. Onlara da teşekkür ediyorum. Yalnız genç bir üyemizin ifade ettiği gibi içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları görmeden, anlamadan Fenerbahçe'yi finansal açıdan yargıladığınız zaman, yapılan iyi niyetli çalışmaları göz ardı ettiğiniz zaman bizim sizlere söyleyecek sözümüz vardır. Her şeyimizi sorgulayın, başarısızlığa istediğinizi söyleyin ama finansal konuda ben ve arkadaşlarımın çabasına laf ederseniz o zaman birbirimize ters düşeriz. Burada yapılanları hafife alırsanız olmaz. Dünyanın neresinde 90 milyon dolar, 10 yıllık anlaşma 1 yılda harcanmış."

"Benim kulüpten bir kuruş alacağım yoktur"

Ali Koç, kulüpten alacağı olmadığının altını çizdi.

Bu konuda kendisine sorulan sorulardan dahi rahatsız olduğunu aktaran Koç, "Bir kaç üyemiz başkanın borcu, alacağı ne olacak diyor. Bu, beni çok kırıyor ve yoruyor. Dört senedir bir kez dahi benim ağzımdan şöyle böyle yaptık lafını duymadınız, duymayacaksınız da. Benim kulüpten bir kuruş alacağım yoktur. Bir daha bunu gündeme getirmeyin. Niye defterlerde diyeceksiniz onu da anlatayım. Utanıyorum ama anlatacağım, bir daha açılmasın. Tamamen vergi mevduatı sebebiyle. Vergi mevduatından yüzde 5 düşülüyor her sene, o yüzden. Böyle düşünenlere yazıklar olsun. Benim gerçek niyetimi bilip buna rağmen bunu bana karşı kullananlara yazıklar olsun." diye konuştu.

Kolejin kulübe 15 milyon lira yükü olduğunu anlatan Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın kolej için söz verdiği halde hiç para harcamadığını aktardı.

Yayın ihalesinin ekonomik olarak kulübe büyük zarar verdiğini kaydeden Koç, "Yasa geçiyor, biz denk bütçe tutturamazsak hapse gireceğiz. Bütçeyi yaptık, yola çıktık kovid oldu. Ekonomiden sorumlu değiliz kurlar arttı, üzerine sorumsuz federasyon her sene 100 milyon avro indirim yaptı, karşılayamazsak hapse gireceğiz. Bu şartlarda gemiyi yüzdürüyoruz. Yabancı kontenjanı belli değil. 13'ünde sezon açacağız. Yabancı kaç olacak, harcama limiti belli değil. Ne kadar çok bilinmezlik içinde hareket ettiğimizi görüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Benim Aykut hocayla şahsi hiçbir problemim yok"

Ali Koç, bir üyenin İsmail Kartal'a yapılan vedanın Aykut Kocaman'a da yapılması yönündeki talebine şöyle yanıt verdi:

"Benim Aykut hocayla şahsi hiçbir problemim yok. Fenerbahçe efsanelerinden biridir. Nasıl olduysa Sayın Aykut Kocaman, kendisi Konyaspor antrenörüyken maça geldiğinde Alex'in de geldiği maçtı. Televizyon programında kendisini karşı karşıya getirmekten yakındı. Bizim öyle bir niyetimiz yoktu. Eski oyuncularımız ülkemize geldiklerinde onlara plaket sunduk. Alex, bizden bağımsız olarak bir özel sektör için ülkeye geldi. Aykut hocaya duyulan saygıdan dolayı ne yönetim ne kendi locamıza çağırdık. Başka bir loca sahibimiz ağırladı. Plaket vermedik. Soyunma odalarında karşı karşıya getirmedik. Tüm bu hassasiyeti gösterirken Aykut hocanın 'Alex'i benim maçıma çağırıyorlar' demesi dışında sorunumuz yoktur."

Ali Koç, gelecek sezon kombine bilet fiyatlarının yüzde yüz oranında artacağını da sözlerine ekledi.