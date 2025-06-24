Fenerbahçe Kupayı Hedefliyor

FENERBAHÇE Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Çarşamba günü seyircimizin önünde kupayı kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'a çok saygı duyuyoruz. Kolay olmayacaktır. O yüzden aynı ciddiyetle, aynı konsantreyle o maçı da başından sonuna kadar en iyi basketbolumuzu oynayarak sonunda inşallah mutlu sona ulaşacağız" dedi.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Final serisi 4'üncü maçında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Fibabanka'yı 91-87 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın kaliteli bir takım olduğunu söyleyen Melih Mahmutoğlu, "Seri çok uzun ve zor. Beşiktaş gerçekten çok kaliteli bir rakip. Onları da bir kere daha tebrik ediyorum. Biz maç maç bakıyoruz. Tabii ki avantajlı duruma geldik. Çarşamba günü seyircimizin önünde kupayı kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'a çok saygı duyuyoruz. Kolay olmayacaktır. O yüzden aynı ciddiyetle, aynı konsantreyle o maçı da başından sonuna kadar en iyi basketbolumuzu oynayarak sonunda inşallah mutlu sona ulaşacağız" şeklinde konuştu.

'MENTAL OLARAK YORULDUK'

Mental olarak yorulduklarını ifade eden tecrübeli basketbolcu, "Seneye herhalde 10 üzerinden oynayacağız final serisini, öyle duruyor. Biz kaliteli bir kadroyuz ama gerçekten oyuncular için zor. Bir bakımdan güzel sona ulaştığın zaman güzel oluyor. Mental olarak yorulduk artık. Beşiktaş da aynı şekilde. Avantajlıyız, bu avantajı sakin kalarak, hatalarımızdan dersler çıkararak, en iyi şekilde oynayıp inşallah sonunda kupaya uzanırız" ifadelerini kullandı.