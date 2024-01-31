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Fenerbahçe, LDLC Asvel'i mağlup etti

Fenerbahçe, LDLC Asvel\'i mağlup etti

THY Euroleague'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi LDLC Asvel'i 83-73 mağlup etti. Fenerbahçe Beko, son periyotta üstünlük sağlayarak galibiyete ulaştı.

31.01.2024 00:58
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THY Euroleague'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi LDLC Asvel'i 83-73 mağlup etti.

Salon: LDLC Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Marcin Kowalski (Polonya)

LDLC Asvel: Thomas 3, Lee 18, Jackson 5, Fall 5, Lighty 7, Scott 26, Kahudi 3, Ndiaye 6, Yaacov

Başantrenör: Pierric Poupet

Fenerbahçe Beko: Calathes 8, Wilbekin 17, Papagiannis 5, Noua 11, Sertaç Şanlı 8, Guduric 7, Melih Mahmutoğlu, Dorsey, Motley 24, Biberovic 3, Sestina

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 18-16 (LDLC Asvel lehine)

Devre: 42-39 (LDLC Asvel lehine)

3. Periyot: 56-67 (Fenerbahçe Beko lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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