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Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti - Son Dakika

Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti

20.12.2021 00:51
Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldığı maça hakem Fırat Aydınus'un sarı-lacivertlilerin lehine verdiği penaltı kararı damga vurdu. Pozisyonu değerlendiren ünlü futbol yorumcuları penaltı kararının yanlış olduğu görüşünde birleşti.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 12. dakikasında sarı-lacivertlilerin lehine penaltıya hükmeden Fırat Aydınus'un kararı büyük tepki çekti. Karşılaşmanın ardından pozisyonu değerlendiren futbol yorumcularının hepsi aynı görüşte hemfikir oldu.

"VAR'IN İNCELEME İÇİN ÇAĞIRMASI GEREKİYORDU"

Pozisyonla ilgili konuşan Rıdvan Dilmen "VAR'a Hakan Ceylan'n atanması yanlış. Fırat Aydınus'un açısından pozisyon penaltı ama Hakan Ceylan'ın görebileceği bir açı var. VAR'ın inceleme için çağırması gerekiyordu." dedi.

"ÇOK KOLAY PENALTI"

Tümer Metin ise "Fenerbahçe pozisyon üretmeden penaltı, golü buldu; pozisyon üretmeden hata golü buldu. Bana göre penaltı değil pozisyon. Çok kolay penaltı. Fırat Aydınus çok güvendiğimiz bir hakem ama hakem yorumudur." ifadelerini kullandı.

3 ESKİ HAKEM DE "PENALTI DEĞİL" DEDİ

Cyle Larin ile Diego Rossi arasındaki pozisyonu, yayıncı kuruluştakieski hakemler değerlendirdi. Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım pozisyonun penaltı olmadığını belirtti.

Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti

Bülent Yıldırım, Deniz Çoban, Tümer Metin, Fenerbahçe, Lale Orta, Süper Lig, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti - Son Dakika
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