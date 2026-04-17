Fenerbahçe Liderliği Kaçırdı - Son Dakika
Fenerbahçe Liderliği Kaçırdı

17.04.2026 22:34
Fenerbahçe, 90+8'de yediği golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak liderliği tepti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, liderlik fırsatını tepti.

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarı boyunca oyunun hakimiyetini elinde bulundursa da pozisyon üretmekte zorlandı. Fenerbahçe, baskı kurup oyunu rakip sahaya yıksa da ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip, devrenin hemen başında 47. dakikada Ali Sowe'un golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, golün şokunu uzun süre üzerinden atamadı ve oyunun hakimiyetini rakibine kaptırdı. Çaykur Rizespor'da 72. dakikada Samet Akaydin'in kırmızı kart görmesiyle rakibi 10 kişi kalan Fenerbahçe baskısını artırdı. Baskıdan erken sonuç alan sarı-lacivertliler, 78. dakikada penaltı kazandı.

Penaltı için topun başına geçen Anderson Talisca, 80. dakikada topu filelere gönderdi ve Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. Maçın 90+8. dakikasında duran topta kaleci Ederson'un büyük hatasında topu filelerinde gören sarı-lacivertliler, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde puanını 67'ye yükselterek 1 maçı eksik Galatasaray'ın 1 puan gerisinde kaldı ve zirve yarışında ağır yara aldı.

Talisca atmaya devam etti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, gollerini sürdürdü.

Maçın 80. dakikasında penaltıdan meşin yuvarlağı ağlara gönderen tecrübeli futbolcu, bu sezon ligde 16. golünü kaydetti.

Talisca, tüm kulvarlarda ise 24. golüne ulaştı.

Penaltı VAR'dan geldi

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında kazandığı penaltı atışı VAR kararı sonucunda geldi.

Müsabakanın 74. dakikasında Anderson Talisca, ceza sahası içinde Taylan Antalyalı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi pozisyonu devam ettirirken 77. dakikada VAR tarafından pozisyonu izlemesi için çağrıldı.

Pozisyonu ekranda izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, 78. dakikada penaltı kararı verdi. Müsabakanın 80. dakikasında topun başına geçen Anderson Talisca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Sarı kart sınırındakiler kartsız tamamladı

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular karşılaşmada kart görmedi.

Müsabaka sınırda bulunup ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeden maçı tamamladı.

Oyuna daha sonradan dahil olan sınırdaki diğer isimler Anthony Musaba ve Mert Müldür de cezalı duruma düşmedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Liderliği Kaçırdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Fenerbahçe Liderliği Kaçırdı - Son Dakika
