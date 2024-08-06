Fenerbahçe, Lille karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Lille karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

06.08.2024 22:44
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Stat: Hainaut

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, George Florin Neacsu (Romanya)

Lille: Chevalier, Santos, Meunier, Alexsandro, Diakite, Andre, Gomes, Haraldsson, Gudmundsson, Cabella, David

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Szymanski, İsmail Yüksek, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko

Gol: Dk. 12 Oosterwolde (Kendi kalesine) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 9 Dzeko, Dk. 45+1 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 45+1 Santos (Lille)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

8. dakikada sağ kanattan gelişen Lille atağında Santos, ceza yayı üzerindeki Gomes'e pasını gönderdi. Gomes'in gelişine köşeye şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı çeldi.

12. dakikada Lille öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Santos'un altıpas içine sert gönderdiği top Fenerbahçe savunmasında Oosterwolde'ye çarpıp ağlara gitti: 1-0

27. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada Çağlar topu kafa ile ceza sahası dışına gönderdi. Ceza sahası dışındaki Gomes'in gelişine sert şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı köşeden çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. İsmail Yüksek'in presle kazandığı topla kaleci Chevalier ile karşı karşıya kalan Dzeko'nun şutunda, top kaleciden döndü. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

36. dakikada Lille sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Cabella'nın arka direğe yaptığı ortada Alexsandro kafayı vurdu, Livakovic sağına uzanıp topu kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Lille'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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