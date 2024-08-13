Fenerbahçe, Lille karşısında kadroda değişiklik yaptı

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fransa'nın Lille takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Adana Demir spor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Adana Demirspor müsabakasında ilk 11'de sahaya sürdüğü oyunculardan Ferdi Kadıoğlu'nu sakatlık sebebiyle oynatamazken Bright Osayi-Samuel ile İrfan Can Kahveci'yi ise yedek soyundurdu.

61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de değerlendirdi.

Mourinho, Lille karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek ile Mert Hakan Yandaş oynarken hücum hattını Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Allan Saint-Maximin'den oluşturdu. Portekizli çalıştırıcı, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ise kulübede şans bekledi.

Ferdi, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Adana Demirspor müsabakasının son anlarında oyundan çıkan Ferdi'nin, arka adale gerilmesi yaşadığı açıklandı.

Maç öncesinde kendisini deneyen Ferdi'nin devam eden ağrıları nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi.

Tek eksik

Fenerbahçe, Lille karşısında sakatlık nedeniyle 1 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği isimlerden Ferdi Kadıoğlu, sakatlık nedeniyle takımını yalnız bıraktı.

Tadic yeniden kanatta

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, Lille karşısında sağ kanatta görev aldı.

Geçtiğimiz sezon sol açıkta forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmada sağ kanatta değerlendirildi.

Adana Demirspor maçında teknik direktör Mourinho'nun 10 numara pozisyonunda oynattığı Tadic, Lille karşısında ise yeniden kanada çekildi.

Tribünler tamamen doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Lille karşısında yalnız bırakmadı.

Maçtan saatler önce stat civarında toplanan taraftarlar, maç öncesinde de tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Fenerbahçe'den Lille yöneticilerine yemek

Fenerbahçeli yöneticiler, Lille ekibi yöneticilerini ve UEFA delegesini yemekte ağırladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde organize edilen dostluk yemeğine genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Rıfat Perahya, sportif direktör Mario Branco ile Lille Başkanı Olivier Letang, genel müdür yardımcısı Didier Roudet, spor koordinatörü Sylvain Armand ve UEFA Delegesi Iveta Stoyanova katıldı.

Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Montella müsabakayı izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı yerinde takip etti.

Montella, müsabakayı yardımcılarıyla izledi.