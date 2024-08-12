Fenerbahçe, Lille maçı için hazırlıklarını tamamladı

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın saat 20.00'de sahasında Fransa temsilcisi Lille ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Öte yandan sakatlığı devam eden Brezilyalı futbolcu Fred ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.