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Satın alma opsiyonu 6 milyon euro! Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi Brezilya takımına kiraladı - Son Dakika
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Spor

Satın alma opsiyonu 6 milyon euro! Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi Brezilya takımına kiraladı

Brezilya ekibi RB Bragantino, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlendi.

03.02.2024 16:57  Güncelleme: 17:00
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Brezilya ekibi RB Bragantino, Süper Lig devi Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA BİRLİKTE KİRALANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, RB Bragantino, Fenerbahçe'den Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna dek kiraladı.

6. AYRILIK

Sarı-lacivertlilerde şu ana kadar Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Umut Nayir, Miguel Crespo'nun ile yollar ayrılırken 6'ncı veda da Lincoln Henrique oldu.

SATIN ALMA OPSİYONU 6 MİLYON EURO

25 yaşındaki Lincoln Henrique, cumartesi günü sağlık kontrolü için Brezilya'ya gidecek. Fenerbahçe ile Bragantino arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olacak.

Satın alma opsiyonu 6 milyon euro! Fenerbahçe, Lincoln Henrique\'yi Brezilya takımına kiraladı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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SON DAKİKA: Satın alma opsiyonu 6 milyon euro! Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi Brezilya takımına kiraladı - Son Dakika
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