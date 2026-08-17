Fenerbahçe Lyon'a Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Lyon'a Hazır

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmail Kartal, Lyon maçında avantaj peşinde olacaklarını ve oyuncuların motivasyonunu vurguladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympique Lyon karşısında avantajlı skoru elde etmek için mücadele ortaya koyacaklarını belirtti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında, yarın saat 22.00'de Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, "Son oynadığımız maçtan gece yarısı İstanbul'a geldik. Bu akşam antrenmanımız olacak. Dün ekibimizle güzel bir gün geçirdik. Sabahtan akşama kadar tesisten hiç çıkmadık. Daha önceden de Lyon'un oynadığı maçları takip ettik. Hep beraber yarınki stratejilerimizi belirledik. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi ve organize bir takım. Antrenörleri isim yapmış başarılı bir teknik adam. Lyon, Avrupa kupalarında tecrübeli bir takım olsa da biz de kendi saha ve seyircimizin önünde avantajlı skor elde etmek istiyoruz. Maç başından sonuna kadar Fenerbahçemiz için hep beraber mücadele etmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi yolunda avantaj elde etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz"

Lyon'a karşı önlemleri olsa da kendi oyunlarını oynamak istediklerini ifade eden Kartal, "Oyunun 2-3 bölümü olacak. Rakip takım topu ayağında tutabilen bir takım. Ön alan baskılarımız olacak. Yeri geldiğinde kompakt takım savunması yapabileceğiz tabii ki rakibin oyun planlarına göre önlemlerimiz olacak. Kendi oyunumuzu oynayıp avantaj elde etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Lukaku yüzde yüz hazır değil ama kadroda olacak"

Yeni transfer Romelu Lukaku'nun da yarın maç kadrosunda olacağını aktaran tecrübeli teknik adam, "Lukaku çok pozitif bir çocuk. Çalışmayı seven, iyi bir profesyonel. 6 dil konuşabilen biri. Türkçe öğreneceğini ve 3 ay sonra benimle Türkçe konuşacağını söyledi. Öz güvenli bir oyuncu. Henüz yüzde yüz hazır değil, yüzde yetmiş hazır ama yarın kadroya alacağım. Çok cesur ve cesaretli bir oyuncu. Kendisi çok tecrübeli, çok güçlü bir oyuncu. Şu an herhangi bir fazla kilosu yok. Sadece dayanıklılığıyla ilgili şu an sorunu var. Bu sorunu da birkaç hafta içinde ortadan kaldırabileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Brezilyalı kaleci Ederson'un da hazır halde olduğunu ve yarın kadroda olacağını söyleyen İsmail Kartal, "Ederson yarın kadroda olacak ve şu an oynayabilecek durumda" dedi.

Kaynak: İHA

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Lyon'a Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu Karadeniz'de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu
Şile’de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp Şile'de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp
Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu
Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı
İran’dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül İran'dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül
Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı

18:23
Çorum FK’den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek
Çorum FK'den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek
17:50
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
17:48
Alihan Kuriş “Aylık gelirim 380 bin TL” dedi, mal varlığını saya saya bitiremedi
Alihan Kuriş “Aylık gelirim 380 bin TL” dedi, mal varlığını saya saya bitiremedi
17:17
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
16:23
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı
15:31
Tarık Mengüç’ün patoloji sonucu belli oldu
Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 18:25:44. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Lyon'a Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.