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Fenerbahçe Lyon'a Hazır

Fenerbahçe Lyon\'a Hazır
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İsmail Kartal, Lyon maçı için Gençlerbirliği kadrosundan 6 değişiklik yaptı. Ederson kalede.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de son oynadıkları Gençlerbirliği maçı 11'ine göre Lyon müsabakasına 6 değişiklik ile çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde Fransa temsilcisi Lyon ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçın 11'inden 6 değişikliğe gitti. Kalede Ederson'a görev veren Kartal, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın yerine ise Nelson Semedo, Archie Brown, N'Golo Kante, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi'e şans verdi.

Vedat Muriqi ilk kez 11'de

Sarı-lacivertlilerin 6 sezon sonra yeniden kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez bir resmi maçta 11'de forma giydi. Yaz kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Vedat, Sturm Graz ile oynanan maçta ilk kez forma giyerken, ligdeki Gençlerbirliği müsabakasında da 30 dakika görev aldı.

Ederson kaleyi devraldı

Brezilyalı kaleci Ederson, bu sezon ilk kez kaleyi korudu. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe ile 36 maça çıkan Ederson, 2026 Dünya Kupası'nda da Brezilya Milli Takımı ile mücadele ettiği için takıma geç döndü. Yaşadığı hafif sakatlığı da atlatan deneyimli eldiven, Lyon maçıyla birlikte kaleyi devraldı.

Lukaku kadroda

Fenerbahçe'nin Napoli'den transferi Romelu Lukaku, ilk kez kadroya dahil edildi. Tecrübeli forvet Lyon karşısında yedek kulübesinde yer aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Mason Greenwood, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, İsmail Yüksek, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın ise yedek bekledi.

Kadıköy kapalı gişe

Fransız ekibiyle oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesi tüm biletleri satıldığı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde taraftarlar bu kritik mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Koreografi hazırlığının yapıldığı ve resmi kanallar aracılığıyla da taraftarlara 1 gün önceden yapılan duyuruyla birlikte tribünler erken saatlerde doldu. Sarı-lacivertli taraftarlar seremoni öncesi futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken takıma destek verildi. İlk düdükle birlikte de destek arttı.

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Lyon'a Hazır - Son Dakika

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