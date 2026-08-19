Fenerbahçe Lyon ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Fenerbahçe Lyon ile 1-1 Berabere Kaldı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'la 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, turu rövanşa bıraktı.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 15 dakikada rakip kalede tehlikeler oluşturdu. Oyunun sık sık durmasıyla temposunu kaybeden sarı-lacivertliler karşısında Olimpik Lyon topa daha fazla hakim olmaya başladı. Fenerbahçe, kalesine gelen ilk tehlikede 40. dakikada Openda'nın golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-0 konuk ekip üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya çok etkili giren Fenerbahçe, 47. dakikada Mason Greenwood'un golüyle beraberliği yakaladı. Golün ardından üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, birkaç etkili pozisyondan faydalanamadı. Müsabakanın son bölümünde iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Greenwood 2. golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, elemelerde sahne almayı sürdürdü.

Sarı-lacivertli takıma katıldıktan sonra 3. kez ilk 11'de sahaya çıkan Greenwood, 3. eleme turunda Sturm Graz ağlarını sarsarak ilk golünü kaydetmişti.

Greenwood, 47. dakikada Olimpik Lyon karşısında takımının beraberlik golüne imza atarken, sarı-lacivertli formayla elemelerde 2. golüne ulaştı.

Taraftar istedi, Asensio girdi

Fenerbahçeli taraftarlar, Marco Asensio'nun oyuna girmesi için uzun süre tezahüratta bulundu.

Teknik direktör İsmail Kartal, taraftarların isteğinin ardından 73. dakikada İspanyol futbolcuyu Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil etti.

Lukaku, sarı-lacivert formayla tanıştı

Fenerbahçe'nin yıldız santrforu Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

Tecrübeli futbolcu, 82. dakikada Vedat Muric'in yerine oyuna dahil edildi.

Nene, bu sezon ilk kez forma giydi

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, bu sezon ilk kez forma giydi.

Fıtık ameliyatı geçiren ve bu sezon başında takımla çalışamayan 23 yaşındaki oyuncu, 68. dakikada Kerem Aktürkoğlu yerine oyuna girdi.

Montella maçı ekibiyle izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki müsabakayı yerinde takip etti.

Montella, müsabakayı yardımcı antrenör Daniele Russo ve analiz antrenörü Massimo Crivellaro ile izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Lyon ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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