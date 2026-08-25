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Fenerbahçe Lyon ile Rövanşta

Fenerbahçe Lyon ile Rövanşta
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Fenerbahçe, Lyon ile Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında galibiyet arayacak.

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak için 1-1 biten ilk maçın rövanşında Lyon'a konuk olacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Fransa'nın Lyon takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Groupama Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını ise Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenecek.

FENERBAHÇE GALİBİYET İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Sarı-lacivertli ekip, 1-1 biten ilk maçın rövanşında rakibini normal sürede yenmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına gidecek. Lyon'un da galip gelmesi halinde turu geçeceği eşleşmede beraberlikte maç uzatmalara gidecek. Maçın normal süresi ve uzatmaların da beraberlikle sonuçlanması halinde seri penaltı atışlarının ardından Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takım belli olacak.

LYON İLE 7'NCİ KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, Fransa ekibi Lyon ile 6 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-lacivertliler galip gelemezken Lyon sahadan 4 kez galip ayrıldı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda sarı-lacivertli ekip 5 gol atarken Fransız ekibi ise 12 gol buldu.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Lyon karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, Lyon karşısında görev yapamayacak.

Sarı-lacivertlilerin UEFA listesinde ise şu isimler yer alıyor:

"Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Romelu Lukaku, Dorgeles Nene."

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Lyon ile Rövanşta - Son Dakika

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