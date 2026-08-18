Fenerbahçe - Lyon: İlk Yarıda 0-1 - Son Dakika
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Fenerbahçe - Lyon: İlk Yarıda 0-1

Fenerbahçe - Lyon: İlk Yarıda 0-1
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Fenerbahçe, Lyon'a evinde 1-0 mağlup. İlk yarıda Openda'nın golüyle konuk ekip öne geçti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında evinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Guendouzi'nin ortasına altıpasın gerisinde iyi yükselen Muriqi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

36. dakikada Semedo'nun pasında topu alan Greenwood, ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı ancak kaleci Greif meşin yuvarlağın sahibi oldu.

40. dakikada ceza sahası sağ tarafında topu alan Tessmann, çizgiye inen Tolisso'ya pasını aktardı. Tolisso'nun kale önüne bekletmeden ortasında Openda kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

Stat: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Sven Jablonski, Eduard Beitinger, Eric Müller

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Mason Greenwood, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi

Yedekler: Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku, Dorgeles Nene

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Olympique Lyon: Dominik Greif, Maitland Niles, Ruben Kluivert, Moussa Niakhate, Abner, Corentin Tolisso, Tanner Tessmann, Tyler Morton, Ernest Nuamah, Malick Fofana, Lois Openda

Yedekler: Justin Joao, Remy Deschamps, Zachary Athekame, Mohamed Ouedraogo, Mads Bistrup, Felix Bacher, Clinton Mata, Mathys de Carvalho, Noah Nartey, Julien Duranville, Kail Boudache, Remi Himbert

Teknik Direktör: Paulo Fonseca

Gol: Lois Openda (dk. 40) (Olympique Lyon)

Sarı kart: Abner (Olympique Lyon)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe - Lyon: İlk Yarıda 0-1 - Son Dakika

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