Fenerbahçe Lyon'u Eledi - Son Dakika
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Fenerbahçe Lyon'u Eledi

Fenerbahçe Lyon\'u Eledi
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Fenerbahçe, Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yükseldi ve yurda döndü.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda Fransız ekibi Olimpik Lyon'u eleyerek lig aşamasına yükselen Fenerbahçe yurda döndü.

Lyon'dan hareket eden özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne geçti.

Havalimanında bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirirken takımı tebrik etti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin de yer aldığı kafile, Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne hareket etti.

Kaynak: AA

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