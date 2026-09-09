Fenerbahçe maçı öncesi Kadıköy'de son antrenmanını yapan Roma'da şok sakatlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe maçı öncesi Kadıköy'de son antrenmanını yapan Roma'da şok sakatlık

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Roma'nın İtalyan orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini, Fenerbahçe maçı öncesinde sakatlığı sebebiyle idmana katılmadı.

İtalya ekibi Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü 19.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

ROMA'NIN HAZIRLIKLARI TAMAM

Chobani Stadı'nda teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktik organizasyonu üzerinde durulduğu kaydedildi.

PELLEGRINI ANTRENMANA KATILMADI

İtalyan devi Roma'da dev maç öncesi moralleri bozan bir sakatlık yaşandı. İtalyan orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini, sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Kadıköy, Futbol, Roma, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe maçı öncesi Kadıköy'de son antrenmanını yapan Roma'da şok sakatlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Fark etmez dört yerine üc yeriz. 3 2 Yanıtla
  • ikoyuncu.6301@gmail.com [email protected]:
    Adam bu sene hiç oymamadi be yeni sakatlanmış gibi haber yapmayın 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Sırbistan’da erken genel seçim 25 Ekim’de yapılacak Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak
Diplomatik personel olduğunu söyleyen zanlı yalan beyan nedeniyle gözaltına alındı Diplomatik personel olduğunu söyleyen zanlı yalan beyan nedeniyle gözaltına alındı
Rihanna yine çok iddialı Verdiği pozlarla sınırları zorladı Rihanna yine çok iddialı! Verdiği pozlarla sınırları zorladı
Bu ülkede 994 liraya ev veriyorlar Ama tek bir şartı var Bu ülkede 994 liraya ev veriyorlar! Ama tek bir şartı var
Almanya’daki seçim sonucu Merkel’i sarstı: Kalbim kan ağlıyor Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor
İran’dan intikam yemini Hedefte 2 Arap ülkesi var İran'dan intikam yemini! Hedefte 2 Arap ülkesi var
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur

21:04
Özgür Özel’den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
20:50
Büyük sürpriz Galatasaray’ın Sporting maçı 11’i belli oldu
Büyük sürpriz! Galatasaray'ın Sporting maçı 11'i belli oldu
20:35
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Mezarı cuma günü açılacak
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Mezarı cuma günü açılacak
20:30
İşte Şampiyonlar Ligi bu Galatasaray’ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Galatasaray'ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş'ı kabul etti
20:18
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’i tanıttı İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
19:56
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar Cemil Koç’a ağırlaştırılmış müebbet verildi
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi
19:29
CHP’yi karıştıracak “İzmir“ iddiası Foça Belediye Başkanı AK Parti’ye katılıyor
CHP'yi karıştıracak "İzmir" iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 21:11:39. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe maçı öncesi Kadıköy'de son antrenmanını yapan Roma'da şok sakatlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement