Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin FCSB deplasmanında tribünlerde sergilediği coşkulu sevinçle sosyal medyada gündem olan ve "Hacı Abi" lakabıyla fenomen haline gelen taraftarın kimliği netlik kazandı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Fenerbahçe'nin attığı gol sonrası tribündeki sevinciyle dikkat çeken taraftar, X (Twitter) ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarında gecenin en çok paylaşılan görüntülerinden biri oldu. Kullanıcılar tarafından "Hacı Abi" olarak adlandırılan taraftar kısa sürede viral hale geldi.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu görüntülerde yer alan kişinin, Romanya'da işletmecilik yapan bir Türk restoranının ortaklarından Ali Kember olduğu öğrenildi.

TEŞEKKÜR MESAJI PAYLAŞTI

Gelen yoğun ilginin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ali Kember, kendisine gösterilen sevgiye teşekkür etti. Kember paylaşımında, "Arkadaşlar o fotoğraftaki kişi benim. İlginiz ve güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.