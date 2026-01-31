Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

31.01.2026 14:15  Güncelleme: 15:03
Fenerbahçe'nin FCSB deplasmanında tribünlerde sergilediği coşkulu sevinçle gündem olan ve "Hacı Abi" lakabıyla fenomen haline gelen taraftarın kimliği netlik kazandı. Söz konusu taraftarın, Romanya'da işletmecilik yapan bir Türk restoranının ortaklarından Ali Kember olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin FCSB deplasmanında tribünlerde sergilediği coşkulu sevinçle sosyal medyada gündem olan ve "Hacı Abi" lakabıyla fenomen haline gelen taraftarın kimliği netlik kazandı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Fenerbahçe'nin attığı gol sonrası tribündeki sevinciyle dikkat çeken taraftar, X (Twitter) ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarında gecenin en çok paylaşılan görüntülerinden biri oldu. Kullanıcılar tarafından "Hacı Abi" olarak adlandırılan taraftar kısa sürede viral hale geldi.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu görüntülerde yer alan kişinin, Romanya'da işletmecilik yapan bir Türk restoranının ortaklarından Ali Kember olduğu öğrenildi.

TEŞEKKÜR MESAJI PAYLAŞTI

Gelen yoğun ilginin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ali Kember, kendisine gösterilen sevgiye teşekkür etti. Kember paylaşımında, "Arkadaşlar o fotoğraftaki kişi benim. İlginiz ve güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    himmetsaraya direnis hattı 24 47 Yanıtla
    Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Aziz le Cübbeli Ahmet hoca nın sıkı fıkı Hallerini cümle alem biliyor 8 17
  • Osman Ak Osman Ak:
    Benimde çok dikkatimi çekmişti bu Hacı kardeşimizi o kanal bunu bir kaçkere gösterince camide vaaz verip ben gittim dua ettim galip geldi diye der diye düşündüm 8 32 Yanıtla
  • Whatisup Up Whatisup Up:
    Açıkcası milletçe hacı hoca öğretmenlere karşı ayrı bir hassasiyet var. Yeterki halkla birlikte oturup kalksınlar. Tadından yenmiyor?? 18 10 Yanıtla
    Behzat Behzat:
    keşke yorumun gibi isminide düzgün bir şey yazsaydın. 10 5
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Fenerin işi hacı hoca ya kaldıysa.... 2 19 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
